Мурманск, , 22:53 — REGNUM Компания Norebo выдвинула предложения о реформировании рыбной отрасли, в которых утверждает об ошибочности выделения квот под строительство береговых рыбоперерабатывающие фабрик. По мнению председателя Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрея Заики, это неправильное предложение. Об этом он заявил ИА REGNUM 6 декабря, комментируя инициативу Norebo.

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

Новые траулеры компании строятся с рыбоперерабатывающими фабриками на борту, поэтому в её предложениях береговые фабрики отвергаются.

Андрей Заика считает, что делать филе на фабриках не всегда выгодно, а иногда даже убыточно, и лозунгами «давайте все делать филе» проблему не решить. По его словам, в рыбной отрасли должно быть место различным видам продукции, различным фабрикам и различным типам судов. «Чем разнообразнее продукция, тем выгоднее её продавать разным потребителям, и тем больше будет экономический эффект», — подчеркнул Заика.

Он добавил, что предложения Norebo направлены не на развитие отрасли, а на ее дальнейшую монополизацию крупными бизнесом: «Norebo предлагает создать условия, чтобы малые и средние компании ушли с рынка передав квоты на рыбу крупным компаниям».