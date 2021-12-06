Москва, , 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсионная реформа Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно закону, доходы Пенсионного фонда в 2022 году должны составить 10,032 трлн рублей, в 2023 году — 10,592 трлн рублей, в 2024 году — 11,075 трлн рублей.

Расходы на 2022 год предусмотрены на уровне 10,155 трлн рублей, на 2023 год — 10,574 трлн рублей, на 2024 год — 11,167 трлн рублей.

Закон о бюджете Пенсионного фонда был принят Государственной думой 24 ноября и одобрен Советом Федерации 1 декабря 2021 года.