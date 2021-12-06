Мадрид, , 22:40 — REGNUM 30-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар может вернуться в Английскую Премьер-лигу. Как сообщает издание Mirror, на бельгийца претендуют «Эвертон» и лондонский «Вест Хэм».

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru

Эден Азар покинул «Челси» 1 июля 2019 года. «Сливочные» заплатили «пенсионерам» 115 миллионов евро за трансфер футболиста. На данный момент трансферная стоимость Азара, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

За последние два с половиной сезона в составе мадридского «Реала» Эден Азар из-за плохой физической формы и постоянных травм принял участие лишь в 54-х матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.