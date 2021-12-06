Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Зимним Олимпийским играм, которые пройдут в Пекине в 2022 году, Вашингтон объявил дипломатический бойкот: на них не будет никого из дипкорпуса США и вообще никого из официальных лиц, сообщила 6 декабря журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Бойкот против ветра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом американские спортсмены вольны ехать на Игры: дипломатический бойкот ни к чему их не обязывает. Более того, американское руководство готово поддерживать их и болеть за них, но дистанционно, отмечает представитель Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом бойкотировать Игры в Китае стали внутрикитайские разногласия, при этом США «переживают» за уйгуров. Подобную политику проводят и их сателлиты, в том числе Канада.

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