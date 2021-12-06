Москва, , 22:34 — REGNUM В Антарктиду доставлен новый зимовочный модульный комплекс, техника и горючее для российской станции «Восток», сообщает 6 декабря пресс-служба Минприроды РФ.

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Грузы доставлены четырьмя транспортными судами «Мыс Дежнева», «Ярослав Мудрый», «Капитан Хлебников» и «Андрей Осипов». Разгрузка проводится в бухте «Тала» в районе российской станции «Прогресс».

Новый зимовочный комплекс общей площадью 2,5 тыс. кв. метров из 133 модулей после выгрузки с кораблей будет доставлен к станции «Восток» санно-гусеничными походами. Перемещение и сборка нового комплекса займёт почти четыре года, так как в Антарктиде такие работы можно проводить только в период с декабря по февраль.

Комплекс заменит конструкции 1957 года и позволит учёным проводить исследования в гораздо более комфортных условиях. Станция будет установлена на 36 опорах трёхметровой высоты, что позволит ей оставаться незанесенной снегом на протяжении многих лет. Все системы станции имеют двойное и тройное резервирование, предусмотрены места для двухлетнего запаса горючего и продовольствия.

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