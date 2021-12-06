Саранск, , 22:33 — REGNUM В ходе очередной сессии горсовета Саранска был вновь объявлен конкурс на пост главы города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Мордовии.

Дом Республики, Саранск (сс) WildBoar

Документы от потенциальных кандидатов будут приниматься в период с 8 по 25 декабря. Планируется, что непосредственно конкурс состоится 29 декабря.

Напомним, предыдущий конкурс на пост мэра Саранска был назначен на 27 октября. Пятеро претендентов подали документы в конкурсную комиссию и были признаны кандидатами на пост главы города. Однако в дальнейшем четверо сняли свои кандидатуры, голосование не проводилось и конкурс был признан не состоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Саранска Петр Тултаев досрочно сложил полномочия 24 сентября в связи с избранием депутатом Государственного собрания Мордовии. В дальнейшем он стал представителем законодательного органа власти республики в Совете Федерации.

Сейчас в статусе исполняющего обязанности должность мэра Саранска занимает Илья Соколов, который до этого являлся первым замглавы города — директором департамента городского хозяйства.

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