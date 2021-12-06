Тюменская область, 18 мая, 2009, 09:21 — ИА Регнум. Прокуратурой Омутинского района Тюменской области в ходе надзорных мероприятий в государственном лечебно-профилактическом учреждении региона "Областная больница №16" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В соответствии с действующим законодательством медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан доступной и достоверной информацией о квалификации и сертификации специалистов, а также о льготах для отдельных категорий граждан.

Между тем указанная информация в областной больнице отсутствовала. Все это создавало неудобства для потребителей медицинских услуг. Больные люди вынуждены были всякий раз обращаться в регистратуру, отстаивая предварительно очереди, чтобы узнать об уровне квалификации того или врача, либо о льготах при оказании медицинских услуг.