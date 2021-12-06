Тюменская область, 18 мая, 2009, 09:21 — ИА Регнум. Прокуратурой Омутинского района Тюменской области в ходе надзорных мероприятий в государственном лечебно-профилактическом учреждении региона "Областная больница №16" выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В соответствии с действующим законодательством медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан доступной и достоверной информацией о квалификации и сертификации специалистов, а также о льготах для отдельных категорий граждан.

Между тем указанная информация в областной больнице отсутствовала. Все это создавало неудобства для потребителей медицинских услуг. Больные люди вынуждены были всякий раз обращаться в регистратуру, отстаивая предварительно очереди, чтобы узнать об уровне квалификации того или врача, либо о льготах при оказании медицинских услуг.

В этой связи прокуратурой в отношении главного врача было возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ (нарушение прав потребителей). По результатам рассмотрения дела территориальный орган Роспотребнадзора по Тюменской области подверг его денежному штрафу. После этого в областной больнице устранили нарушения законодательства о защите прав потребителей.