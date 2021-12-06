Стокгольм, , 22:39 — REGNUM По данным Агентства общественного здравоохранения, по состоянию на 6 декабря в стране было обнаружено одиннадцать случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

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Последний случай заражения был выявлен 6 декабря в лене Йёнчёпинг. Инфицированный ранее путешествовал в южной части Африки.

Журналисты напоминают, что первый случай заражения «Омикроном» в Швеции был обнаружен в лене Сконе еще в конце ноября. В Стокгольме на настоящий момент выявлено четыре носителя нового варианта SARS-CoV-2.

В ведомстве подчеркивают, что у них до сих пор нет данных об опасности южноафриканского штамма.

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