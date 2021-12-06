Ливерпуль, Великобритания, , 22:27 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Эвертон» Рафаэль Бенитес может был отправлен в отставку в случае поражение «ирисок» в сегодняшнем матче от лондонского «Арсенала». Об этом 6 декабря сообщил журналист Руди Галетти.

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес Www.nufc.co.uk

Также сообщается, что Бенитеса может сменить Жозе Моуриньо, который также неудачно начал сезон с «Ромой», занимая после шестнадцати туров лишь седьмую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А.

Рафаэль Бенитес возглавил «Эвертон» 30 июня 2021 года. Последние два года испанский специалист занимал должность главного тренера в китайском клубе «Далянь Ифан».