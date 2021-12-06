Манчестер, Великобритания, , 22:23 — REGNUM 6 декабря Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших плеймейкеров уходящего 2021 года. Первое место занял 30-летний атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне. На второй и третьей строчках соответственно расположились Лионель Месси и Бруну Фернандеш.

Кевин Де Брёйне Brad Tutterow

В текущем сезоне Кевин де Брёйне принял участие в пятнадцати матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас. В прошлом сезоне футболист забил шесть голов и отдал двенадцать результативных передач в 25-ти играх чемпионата Англии.

Кевин Де Брёйне перешел в «Манчестер Сити» 30 августа 2015 года из «Вольфсбурга» за 75 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.