Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Перед тем как получить награду «Артист десятилетия» на церемонии портала Variety, американская поп-певица Лана Дель Рей рассказала, что хотела бы записать музыку с хип-хоп группой Migos. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В минувшие выходные Лана Дель Рей получила награду «Артист десятилетия» на церемонии Variety Hitmakers. На красной дорожке перед церемонией награждения Лану Дель Рей спросили о том, с кем она хотела бы сотрудничать, на что певица без колебаний ответила: «Migos».

»Я люблю их», — продолжила Лана Дель Рей. «Все, что они делают. 11 лет назад в сообществе певцов и авторов песен произошла своего рода новая революция звука, которую мне довелось наблюдать. А потом с Migos, я думаю, они запустили новый веселый, автобиографичный и совершенно другой стиль рэпа. Повторюсь, я люблю их».

Напомним, что в минувшем октябре американская певица представила свой второй альбом за текущий календарный год «Blue Banisters».