Хетафе, Испания, , 22:20 — REGNUM Сегодня, 6 декабря футбольный клуб «Хетафе» в матче шестнадцатого тура чемпионата Испании сезона 2021/22 примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Хорхе Куэнка, Дамиан Суарес, Стефан Митрович, Карлес Аленья, Матиас Оливейра, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Энес Унал, Сандро Рамирес.

«Атлетик»: Унай Симон, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Иньиго Лекуэ, Дани Гарсия, Унай Венседор, Ойер Заррага, Нико Уильямс, Рауль Гарсия, Иньяки Уильямс.

После пятнадцати сыгранных туров «Атлетик» с двадцатью очками занимает десятое место в турнирной таблице лиги. «Хетафе», одержав лишь две победы и набрав десять очков, расположился на девятнадцатой строчке в зоне вылета.