Тверь, , 22:19 — REGNUM Дополнительное финансирование выделено службе санитарной авиации Тверской области. Решение принято 6 декабря на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заседание бюджетной комиссии Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

До конца 2021 года службе санитарной авиации дополнительно выделено более, 2 млн рублей. Эти средства позволят обеспечить более 28 часов лёта и позволят оперативно оказывать медицинскую помощь жителям отдалённых районов Тверской области.

В целом на обеспечение работы службы санавиации в бюджете Тверской области предусмотрено 84,9 млн рублей. В этом году благодаря санавиации спасены жизни 137 жителей региона — их оперативно доставили в доставлены в лечебные учреждения. Почти половина из этого числа — пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, на втором месте по числу доставленным санитарной авиацией — пациенты с тяжелым течением CОVID-19.