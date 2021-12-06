Саранск, , 22:15 — REGNUM Совет депутатов Саранска в ходе сессии 6 декабря установил новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Мордовии.

Автобусы Kp40.ru

С 1 января 2022 года стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах при оплате электронной картой составит 25 рублей, при оплате наличными — 26 рублей.

При этом отмечается, что даже с учетом повышения цены проезда себестоимость перевозки одного пассажира в 2021 году составила 31,87 рубля.

«Повышение стоимости на проезд обусловлено изменением цен на горюче-смазочные материалы и запасные части для подвижного состава», — пояснили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время стоимость проезда в саранском муниципальном транспорте составляет 23 рублей при оплате картой и 24 рубля — наличными. Таким образом, цена проезда вырастет на 2 рубля или на 8,6%.

Предыдущее повышение стоимости проезда произошло с 1 января 2021 года. На 1 рубль повысилась цена проезда в маршрутах МП «Горэлектротранс».