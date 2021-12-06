Женева, Швейцария, , 22:15 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 531 156 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 6374 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 6 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 265 194 191 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 5 254 116 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Польша, Турция, Нидерланды, Чехия и Италия.