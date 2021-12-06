Москва, 6 декабря 2021, 22:12 — REGNUM Заявления руководства НАТО показывают, что в попытках «сдерживания России» альянс может далеко зайти, заявил 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.
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Напомнив, каким языком говорит генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководство США, Песков перечислил несколько характерных моментов:
Он добавил, что российское руководство действует так, чтобы «застраховать свои собственные интересы».
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