Вашингтон, 7 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В понедельник, 6 декабря, администрация президента США Джо Байдена заявила, что не отправит официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, начав «дипломатический бойкот» Китая за нарушения прав человека. Об этом сообщает USA Today. Издание отмечает, что такое решение является крупным геополитическим упущением и способствует усилению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

При этом сегодня ранее Китай призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы не навредить двусторонним отношениям США и Китая.

США также были предупреждены о том, что Китай может принять контрмеры в случае необходимости.

«Те, кто призывает к бойкоту, должны остановиться, чтобы не навредить диалогу и сотрудничеству между Китаем и США в важных областях», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая.

«Если США настоят на том, чтобы добровольно придерживаться такого курса, Китай предпримет решительные контрмеры», — добавил Лицзянь во время конференции.