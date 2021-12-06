Ливерпуль, Великобритания, 6 декабря, 2021, 22:09 — ИА Регнум. 6 декабря в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» состоится заключительный матч пятнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 «Эвертон» — «Арсенал». За час до стартового свистка, который прозвучит в 23:00 по московскому времени, команды назвали стартовые составы.

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Йерри Мина, Майкл Кин, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Аллан, Адбулай Дукуре, Демарай Грэй, Андрос Таунсенд, Энтони Гордон, Ришарлисон.

Главный тренер: Рафаэль Бенитес.

«Арсенал»: Эрон Рамздейл, Киран Тирни, Габриэл, Бен Уайт, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Мартин Эдегор, Букайо Сака, Гранит Джака, Габриэл Мартинелли, Александр Ляказетт.

Главный тренер: Микель Артета.

Бригада арбитров: Майк Дин | Эдвард Смарт | Марк Шолес | Эндрю Мэдли | Стюарт Аттуэлл.

На данный момент «Эвертон» с четырьмя победами и пятнадцатью очками занимает шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», набрав 23 очка, расположился девятью строчками выше.