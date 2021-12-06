Лос-Анджелес, США, , 22:03 — REGNUM Фантастический фильм режиссёра Райана Джонсона «Петля времени» (Looper) будет перевыпущен в формате 4K UHD. Об этом 6 декабря сообщает портал Screen Rant.

Кино Tobias Wrzal

С соответствующим объявлением выступила кинокомпания Sony Pictures, она отметила, что решила выпустить переиздание картины в честь её десятилетия. В улучшенную версию фильма войдут 22 вырезанных сцены с комментариями Джонсона, «закулисные» видео и «многое другое».

Напомним, на большие экраны «Петля времени» вышла 27 сентября 2012 года. Главные роли в картине исполнили Джозеф Гордон-Левитт,Брюс Уиллис иЭмили Блант. Сюжет рассказывает о том, как в будущем некая корпорация «стирает» людей из реальности, отправляя их в прошлое, где несчастных убивают. В какой-то момент главный герой обнаруживает в пластиковом пакете версию самого себя из будущего.

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