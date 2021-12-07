Вашингтон, , 07:06 — REGNUM По меньшей мере 17 случаев заражения коронавирусом, включая новый штамм «Омикрон», были зарегистрированы среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, который пришвартовался в Новом Орлеане в эти выходные, сообщает 6 декабря Reuters.

В круиз (сс) pasja1000

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Лайнер Norwegian Breakaway, который принадлежит компании Norwegian Cruise Line Holdings и перевозит более 3,200 человек, отбыл из Нового Орлеана 28 ноября, и посетил Гондурас, Мексику и Белиз перед тем, как вернуться в Луизиану.

Один из членов экипажа сдал положительный тест на штамм коронавируса «Омикрон». При этом он не является жителем Луизианы и не покидал корабль.

Напомним, что заражение штаммом коронавируса «Омикрон» выявлено у двух приехавших в Россию из ЮАР.