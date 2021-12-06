Сеул, , 22:00 — REGNUM Чин из южнокорейской поп-группы BTS выпустил сольный трек под названием «Super Tuna», чтобы отметить свой 29-й день рождения. Исполнитель анонсировал новую песню в своем официальном аккаунте в социальной сети TikTok, запустив танцевальный вызов для своих фанатов.

Южнокорейская группа BTS Dispatch

Чин из группы выпустил игривый и оптимистичный сольный трек, посвященный его 29-летию, под названием «Super Tuna». Веселая песня знаменует собой первый сольный трек Чина с тех пор, как в прошлом месяце он внес «Yours» в саундтрек телесериала «Jirisan». Хэштег #supertunia в TikTok набрал более 56 миллионов просмотров.

Indian Express сообщает, что Xиy ответил на вирусную песню в стихах, написав: «Нет, зачем вы делаете этот выхов, когда есть так много песен, которые вы можете выбрать.»