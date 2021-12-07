Вашингтон, 7 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Американский регулятор безопасности начал расследование по делу о солнечных панелях Tesla, так как бывший сотрудник компании рассказал, что Tesla не проинформировала общество о рисках возгорания данных панелей, сообщает 6 декабря Reuters.

Tesla

Расследование затронет самого дорогого производителя машин в мире, который уже столкнулся с федеральным расследованием после аварии одного из своих электрокаров. Обеспокоенность по поводу пожаров солнечных систем Tesla высказывалась и ранее, но это первое расследование со стороны регулятора.

Напомним, что комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование после того, как Стивен Хенкс, бывший менеджер по качеству Tesla, в 2019 году подал жалобу на солнечные системы.

Ранее национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении американского производителя электрокаров Tesla, после связанных с работой автопилота аварий.

Как сообщалоvИА REGNUM, ранее ФБР инициировало расследование в отношении компании Tesla, которую бюро подозревает в предоставлении ложной информации инвесторам о количестве выпущенных электромобилей.