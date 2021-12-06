Екатеринбург, , 21:49 — REGNUM 6 декабря президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иваном сообщил, что на данный момент в клуб не поступало предложений по трансферу 22-летнего флангового защитника Арсена Адамова: «Локомотив» не имеет права вести переговоры с игроком. У Адамова контракт еще на три года. Предложений же по трансферу мы еще не получали», — цитирует президента «Урала» РИА Новости.

В текущем сезоне Арсен Адамов принял участие в восемнадцати матчах за «Урал» во всех турнирах, в которых получил лишь две желтые карточки. Своей игрой футболист заслужил вызов в сборную России по футболу, однако пока не успел дебютировать в составе национальной команды.

Текущее соглашение Арсена Адамова с «Уралом» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 500 тысяч евро.