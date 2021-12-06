Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Руководитель Marvel Кевин Файги намекнул, что вскоре кинoстудия выступит с анонсами, которые имеют отношение к её расширенной кинематографической вселенной. Интервью с ним было опубликовано 6 декабря на портале Screen Rant.

Кевин Файги — глава Marvel studios

«Будут новости. Будут разные мероприятия», — сказал Файги во время беседы с журналистами, отметив, что из-за эпидемии коронавируса его компания немного изменила подход к анонсам. Продюсер добавил, что в Marvel очень ждут премьеры фильма «Человек-паук: Нет пути домой» и дал понять, что время, оставшееся до релиза, хорошо подходит для разного рода объявлений.

Напомним, премьера кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» состоится в России 15 декабря 2021 года. В качестве режиссёра проекта вновь выступил Джон Уоттс.