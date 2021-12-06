Москва, 6 декабря, 2021, 21:44 — ИА Регнум. Россия и Индия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве на период с 2021 по 2031 годы, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.

Ircut.com ВВС Индии

Документ опубликован по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно является краеугольным камнем российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства», — отмечено в тексте документа.

Партнёрство двух стран будет ориентировано на разработку и производство передовых военных систем и технологий.

Отмечена успешная реализация программы военно-технического сотрудничества 2011−2020 годов.

«Стороны еще раз заявили о своем намерении укрепить оборонное сотрудничество, в том числе содействовать совместной разработке и производству военной техники, компонентов и запасных частей, совершенствовать систему послепродажного обслуживания и двигаться к взаимному признанию контроля качества и регулярным совместным учениям вооруженных сил двух стран», — указано в совместном заявлении.