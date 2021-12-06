Манчестер, Великобритания, 6 декабря, 2021, 21:42 — ИА Регнум. 24-летний форвард «Манчестер Сити» и национальной сборной Бразилии Габриэл Жезус пропустит матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ред Булл Лейпцигом» из-за травмы. Об этом 6 декабря сообщил журналист Джек Гофэн в своем Twitter-аккаунте.

Football.ua Габриэл Жезус

Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщал, что бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне истощен из-за коронавируса, однако сможет выйти на поле на некоторое время.

В текущем сезоне Габриэл Жезус принял участие в восемнадцати матчах за «Манчестер сити» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.