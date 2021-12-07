Вашингтон, , 07:04 — REGNUM В понедельник, 6 января, в силу вступил последний приказ президента США Джо Байдена, требующий от международных туристов, включая американцев, сдавать негативный тест на коронавирус минимум за 24 часа до посадки на самолет в США. При этом статус вакцинации туристов не имеет значения, сообщает Fоx News.

Джо Байден Gage Skidmore

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Белый дом объявил ранее, что США присоединились к странам, которые планируют ввести ограничения на авиапутешествия на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Правительство потребует от частных компаний медицинского страхования возмещать клиентам расходы на домашние тесты на COVID-19. Также продлен масочный режим для пользователей общественного транспорт

На этом фоне инвесторы высказывают опасения, что новое закрытие границ пагубно скажется на глобальной экономике, которая только начала свое восстановление.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального института инфекционных заболеваний ЮАР, первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» был зарегистрирован в Южно-Африканской Республике 8 ноября. Факт инфицирования зафиксировали в провинции Гаутенг. На сегодня уже 23 страны сообщили о выявлении на территории своих государств новой разновидности SARS-CoV-2.