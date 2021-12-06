Лос-Анджелес, США, 6 декабря, 2021, 21:30 — ИА Регнум. На очередном выпуске журнала Total Film изображён Дуэйн Джонсон в образе Чёрного Адама. Об этом 6 декабря актёр сообщил на своей Twitter-странице.

David Shankbone Дуэйн Джонсон

Джонсон отметил, что в этом выпуске Total Film опубликовано интервью, в котором он рассказывает, как в течение 10 лет пытался добиться запуска проекта кинокомикса про известного суперзлодея, который в некоторых комиксах издательства DC был также показан в качестве антигероя. Актёр отметил, что журнал поступит в продажу 9 декабря 2021 года.

https://twitter.com/TheRock/status/1467891968512442368

Напомним, премьера фильма «Чёрный Адам» запланирована на 28 июля 2022 года. В проекте кинокомикса кроме Дуэйна Джонсона также участвуют Пирс Броснан,Марван Кензари, Сара Шахи, Ной Сентинео, Элдис Ходж и другие известные актёры.