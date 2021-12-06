Москва, , 21:33 — REGNUM «Яндекс. Музыка» назвала имена самых прослушиваемых артистов среди российских пользователей платформы. Список музыкантов корреспонденту ИА REGNUM предоставили в пресс-службе сервиса 6 декабря.

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Самым популярным артистом среди пользователей «Яндекс. Музыки» стал рэпер Моргенштерн, а певицей — Мари Краймбрери. Группой 2021 года признали коллектив Artik & Asti.

Добавим, что самым прослушиваемым треком в сервисе стала песня «Птичка» дуэта HammAli & Navai. Представители «Яндекс.Музыки» также выделили отдельную номинацию «Открытие года», в котором победила TikTok-блогер и певица GUMA.

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