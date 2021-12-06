Мадрид, 6 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Завтра, 7 декабря, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче заключительного шестого тура группы D Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

На данный момент «Реал», одержав четыре победы и набрав двенадцать очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице группы. «Интер» с десятью очками идет строчкой ниже.

Последний матч «Реала» с «Интером» состоялся 15 сентября и завершился минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0 благодаря голу вышедшего на замену 20-летнего бразильского нападающего Родриго на 89-й минуте встречи.