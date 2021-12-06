Екатеринбург, 6 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. В парк отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа Росгвардии поступил многоцелевой вертолёт Ка-226, сообщили в пресс-службе ведомства.

Allocer Вертолёт Ка-226Т

По словам начальника авиации округа Александра Стафеева, вертолёт уже испытали — пока это был пробный вылет. Эта техника предназначена для разведки, поиска, обеспечения мобильности личного состава и для перевозки грузов.

Так, Ка-226 способен перевозить до шести человек или до тонны груза. Поскольку вертолёт этот многоцелевой, его применяют и для ликвидации чрезвычайных происшествий.

Также вертолёт, отмечает полковник Стафеев, прекрасно подойдёт для специальных операций. Если оснастить его тепловизором, можно обнаруживать потерявшихся в лесу людей или обследовать территорию, охваченную пожаром.