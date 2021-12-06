История вопроса

Внешняя политика Грузии с момента обретения ею независимости в 1991 году ставит своей целью максимальную интеграцию в основные политические и экономические структуры, возглавляемые ведущими западными странами. Грузия пытается установить особо близкие отношения с США и стать их стратегическим союзником на Кавказе. Вступление в ЕС, по мнению грузинских властей, приведёт к существенной экономической помощи Грузии со стороны этой организации. У официального Тбилиси также установились чрезвычайно тесные экономические связи с Турцией и Азербайджаном. Кроме того, грузинские власти боятся испортить отношения с Ираном и поэтому проводят на иранском направлении весьма взвешенную и острожную политику, не втягиваясь в антииранскую компанию Запада.

Грузия крайне негативно настроена по отношению к России, которую считает главным виновником нарушения её территориальной целостности, и её действия на российском направлении часто носят демонстративно враждебный характер. В 2008 году после войны в Южной Осетии Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, и они не восстановлены до сих пор. Тбилиси пытается использовать США и другие страны НАТО, а также ЕС и ООН для оказания всестороннего давления на Россию, что, по мнению грузинских политиков, может способствовать возвращению Абхазии и Южной Осетии в состав грузинского государства.