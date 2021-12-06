Тбилиси, 6 декабря, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит на Виртуальном саммите демократии, который пройдёт 10 декабря по инициативе президента США Джозефа Байдена, сообщает 6 декабря грузинский телеканал «Имеди».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Как заявила администрация грузинского президента, «саммит объединит лидеров правительств, гражданского общества и частного сектора для обновления демократии и преодоления угроз, направленных против нее».

В письме-приглашении, направленном Байденом Зурабишвили, говорится: «Мы признаем и ценим ваше сотрудничество в построении обществ с уважением к демократическим правам и правам человека, что дает каждому гражданину возможность добиться успеха. В момент серьезных вызовов и огромных возможностей, сегодня, как никогда, демократиям важно доказать, что мы можем добиться результатов для удовлетворения потребностей наших народов».

В Виртуальном саммите примут участие лидеры более 100 стран.