Рим, 6 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года Джорджо Паризи намерен посвятить награду своему учителю — физику Николе Кабиббо, об этом Паризи сказал журналистам в понедельник, 6 декаря.

Scarc.library.oregonstate.edu Нобелевская медаль

В 2008 году Набиббо также претендовал на получение Нобелевской премии, напомнил Паризи.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Нобелевскуюпремию по физике (за прорывной вклад в изучение сложных систем) получили ДжорджоПаризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман .