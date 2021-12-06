Нобелевский лауреат из Италии посвятил премию своему учителю
Рим, 6 декабря, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года Джорджо Паризи намерен посвятить награду своему учителю — физику Николе Кабиббо, об этом Паризи сказал журналистам в понедельник, 6 декаря.
Scarc.library.oregonstate.edu
Нобелевская медаль
В 2008 году Набиббо также претендовал на получение Нобелевской премии, напомнил Паризи.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Нобелевскуюпремию по физике (за прорывной вклад в изучение сложных систем) получили ДжорджоПаризи, Сюкуро Манабе и Клаус Хассельман .