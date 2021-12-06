Берлин, , 21:18 — REGNUM Согласно информации журнала SPIEGEL от 6 декабря, председательство в Европейском комитете в бундестаге возьмет на себя предыдущий председатель партии «зеленых» Антон Хофрейтер. Немецкий политик восемь лет возглавлял «зеленую» парламентскую группу и ожидал, что станет министром.

Но председатели партии Анналена Баербок и Роберт Хабек решили на удивление иначе: по итогам дня переговоров Хофрейтер остался с пустыми руками. Тем не менее, ему была предоставлена возможность вступить в кабинет министров, если какое-то место окажется вакантным в течение законодательного периода.

Однако это стало немного менее вероятным исходом после того, как Винфрид Кречманн заявил, что хочет оставаться премьер-министром в Баден-Вюртемберге в течение всего законодательного периода. Ранее предполагалось, что он может досрочно уйти в отставку.

На переговорах по коалиции партия получила право предложить следующего комиссара от Германии в ЕС. Однако действующий комиссар Урсула фон дер Ляйен также не собирается уходить. Если христианско-демократическая семья партий выдвинет фон дер Ляйена в европейской избирательной кампании в качестве главного кандидата, он будет повторно назначен председателем комиссии.