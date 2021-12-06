Флоренция, Италия, , 21:13 — REGNUM Руководство «Фиорентины» рассматривает два варианта избавления от 30-летнего российского нападающего Александра Кокорина, получающего 1,8 миллиона евро в год (больше Кокорина получают лишь Никола Миленкович и Хосе Кальехон). Если «фиалки» не смогут отдать футболиста в аренду в другой клуб, который будет готов выплачивать россиянину большую часть зарплаты, то рассмотрят вариант с досрочным расторжением контракта. Об этом 6 декабря сообщило издание El Nazione.

Александр Кокорин Вячеслав Евдокимов

Российский форвард перешел в «Фиорентину» из «Спартака» 27 января 2021 года за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение Кокорина с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин может продолжить карьеру в клубах из России или Катара.

Александр Кокорин в текущем сезоне принял участие лишь в четырех матчах за «Фиорентину», проведя на поле суммарно 28 минут. Большую часть прошлого сезона нападающий пропустил из-за мышечной травмы.