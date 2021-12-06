Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Новый сервис подписки Playstation Network под названием Spartacus, о котором сообщили инсайдеры, скорее всего, будет не так интересен геймерам, как Xbox Game Pass и Switch Online. Об этом 6 декабря сообщил портал Screen Rant.

PlayStation 5 Иван Шилов ©ИА REGNUM

Автор статьи Флетчер Варсон отметил, что Spartacus должен стать «ответом» Sony на Xbox Game Pass, но, по мнению журналиста, он «выглядит хуже», чем предложение Microsoft. Он написал, что если верить инсайдерам, что Spartacus предложит трёхуровневый доступ, а это означает, что предложение будет более дорогим, более сложным и менее «дружелюбным» к геймерам, которые хотят получить максимум игр за небольшую плату. Варсон обратил внимание, что тот же Xbox Game Pass предоставляет по одному тарифу всем подписчикам доступ в день релиза к таким AAA-играм топ-уровня, как Halo Infinite.

Для справки: ранее известный журналист и автор агентства Bloomberg Джейсон Шрайер в своей очередной статье сообщил, что PlayStation планирует запустить сервис подписки Spartacus, который выступит в качестве конкурента Xbox Game Pass. Он, в частности, сообщил, что в библиотеке платформы в том числе появятся игры, вышедшие на консолях PS1, PS2, PS3 и PS4.

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