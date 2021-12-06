Берлин, , 21:19 — REGNUM Одобрение членов партии «зеленых» стало решающим в утверждении нового трехстороннего коалиционного правительства в Германии. Две другие партии, свободные демократы и социал-демократы, уже проголосовали «за». Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 6 декабря.

Немецкие защитники окружающей среды объявили, что партия абсолютным большинством согласилась вступить в коалицию с левоцентристскими социал-демократами (СДПГ) и неолиберальными свободными демократами (СВДП).

В общей сложности 86% действительных голосов были отданы за коалиционное соглашение. По словам генерального секретаря партии Майкла Келлнера, в общей сложности 57% из 125 000 членов партии воспользовались правом голоса. Сопредседатель партии Анналена Бербок заявила, что результат придаст импульс работе в новом правительстве.

«Зеленые» политики получили несколько должностей в новом кабинете министров. Сопредседатель Роберт Хайбек, который также должен стать вице-канцлером, возглавит министерство экономики и защиты климата. Анналена Бербок станет министром иностранных дел, а Анна Шпигель возглавит министерство по делам семьи.

Кроме того, Штеффи Лембке возьмёт на себя управление министерством окружающей среды, а ветеран-политик Джем Оздемир станет министром продовольствия и сельского хозяйства.

Теперь, когда «зеленые» одобрили коалиционное соглашение, назначенный канцлером социал-демократов Олаф Шольц может быть избран на этот пост уже в среду, 8 декабря.