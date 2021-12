Нью-Йорк, США, , 21:12 — REGNUM Солист американской альтернативной рок-группы Foo Fighters Дейв Грол исполнил заключительный кавер в рамках Хануки, переосмыслив творчество глэм-рок группы Kiss в соответствующем гриме. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Группа «Kiss» в Ледовом дворце Павел Проскурня © ИА REGNUM

Дейв Грол вновь воссоединился с музыкальным продюсером Грегом Курстином для записи серии каверов, объединив под общим названием «The Hanukkah Sessions». В рамках проекта музыканты исполняют по песне разных еврейских исполнителей на каждую ночь Хануки.

Они начали серию 2021 года с кавера песни Лизы Леб «Stay (I Missed You)», а на вторую ночь они занялись «Blitzkrieg Bop» панк-рок классиков Ramones. На третью ночь Хануки Грол и Курстин представили забавную версию классического хита вечеринок Барри Манилоу 1978 года «Copacabana». На следующий вечер они продолжили своей кавер-версией «Jump» Van Halen. В рамках пятого вечера приняла участие дочь Грола Вайолет, исполнившая кавер-версию песни Эми Уайнхаус «Take The Box». В шестой вечер дуэт исполнил песню Билли Джоэла «Big Shot».

В предпоследнюю ночь Хануки они сыграли «Train In Vain» The Clash, а прошлой ночью Грол и Курстин завершили «The Hanukkah Sessions» 2021 года «Rock And Roll All Nite» глэм-рокеров Kiss и даже нанесли на себя фирменный макияж группы. Грол был в роли Джина Симмонса, а Курстин — — в роли Пола Стэнли.