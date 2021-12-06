Вена, 6 декабря, 2021, 21:20 — ИА Регнум. После коррупционного скандала, охватившего правящую народную партию, в Австрии появляется третий канцлер-консерватор. 6 декабря в венском дворце Хофбург Карл Нехаммер был приведен к присяге президентом Александром Ван дер Белленом. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Теперь перед ним стоит задача попытаться освободить коалиционное правительство от последствий многомесячных политических потрясений и скандалов, а также создать условия, способствующие снятию изоляции страны из-за коронавирусной инфекции.

Уроженец Вены Нехаммер несколько лет прослужил в армии. Затем он начал работать консультантом по коммуникациям, прежде чем стать политиком в 2017 году. В политической карьере Нехаммер, представляющий правящую консервативную Австрийскую народную партию (ÖVP), продвинулся до министра внутренних дел страны.

Его предшественникАлександр Шалленбергподал в отставку 2 декабря. На следующий день ÖVP выдвинула Нехаммера в качестве нового главы партии, а также преемника бывшего канцлераСебастьяна Курца, который ушел с данного поста в октябре на фоне коррупционного скандала, в результате которого были проведены обыски в рамках полицейского расследования.

В качестве причины, по которой он теперь полностью покидает политическую сцену, 35-летний Курц заявил, что хочет проводить больше времени со своей супругой и новорожденным сыном.

Однако в последние несколько лет его политическая карьера была омрачена скандалом с тех пор, как он стал самым молодым демократически избранным главой правительства в мире в 2017 году.