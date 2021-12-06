София, , 21:09 — REGNUM В Болгарии стартовал очередной этап программы по социальной поддержке пенсионеров, в ходе которой более 2 миллионов граждан получат по 120 левов ($70) прибавки к ежемесячным выплатам. Об этом 6 декабря сообщило софийская газета «Монитор».

Согласно официальной информации, соответствующая сумма выделяется третий месяц подряд и заменяет единовременную дополнительную матпомощь в 50 левов, предоставленную правительством РБ указанной категории населения в сентябре нынешнего года.

«Никаких задержек с финансированием не будет: деньги на банковские карты пенсионеров поступят в течение ближайших двух дней, выплаты через почтовые отделения начнутся с 8 декабря», — говорится в заявлении Национального института социального обеспечения Республики Болгария.

Напомним, выделяемые средства призваны помочь малоимущим гражданам РБ в оплате услуг ЖКХ, тарифы на которые в Болгарии выросли по сравнению с 2020-м годом вдвое. Предполагается, что указанная программа будет действовать до февраля 2022-го года.