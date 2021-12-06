Порт-о-Пренс, , 21:12 — REGNUM В понедельник, 6 декабря, освобождены трое из 17-ти американских миссионеров, похищенных 16 октября вооруженной бандой на Гаити. Об этом сообщает информагентство Listin Diario со ссылкой на лидера религиозной общины Christian Aid Ministries.

21 ноября религиозная организация объявила, что банда «400 Mawozo» освободила первых двух заложников. Еще трое вернулись на родину 6 декабря. Группа миссионеров состояла из 16 граждан США и одного канадца, пятеро из них — дети.

Лидер банды «400 Mawozo» пригрозил убить заложников, если его требования не будут выполнены. Преступная организация запросила 1 миллион долларов за каждого человека. Правительство США не сообщило, на каких условиях были освобождены заложники, однако дало понять, что не собирается выплачивать предложенную преступниками сумму.

Похищения людей стали распространены после убийства 7 июля президента Гаити Жовенеля Моисея, вызвавшего массовые беспорядки по всей стране.

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