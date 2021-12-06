Москва, , 20:57 — REGNUM 6 декабря издание «Чемпионат» сообщило, что по итогам медицинского обследования у 22-летнего атакующего полузащитника московского «Динамо» и сборной Польши Себастьяна Шиманьского, получившего повреждение в матче 17-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0), диагностирован сильный ушиб. Участие футболиста в матче с санкт-петербургским «Зенитом» находится под вопросом.

Ароян против Шиманского Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Динамо» сыграет с «Зенитом» 12 декабря. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьски, будучи лидером московской команды по системе гол+пас, принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.