Рим, 6 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Итальянская оппозиционная правоконсервативная партия «Братья Италии» не намерена когда-либо вступать в союзы с популистами или леволибералами, заявила в понедельник, 6 декабря, лидер партии Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

Так она прокомментировала высказывание экс-премьера, лидера леволиберальной партии «Живая Италия» Маттео Ренци, который заявил, что не хочет вступать в союзы с «(лидером «Движения 5 звезд» Джузеппе) Конте или Мелони».

«Ренци, очевидно, забыл, что он работает с Конте в одном правительстве. Как забыл и о том, что пять лет назад собирался уйти из политики. Но мы действительно не будем работать ни с теми, ни с другими», — отметила Мелони.

В нынешнее правительство Италии, сформированное Марио Драги в феврале 2021 года, входят леволибералы, популисты и две из трех правоконсервативных партий — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Из крупных партий в оппозиции остались только «Братья Италии». Очередные национальные выборы должны пройти весной 2023 года.