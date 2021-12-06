Лондон, 6 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Американская поп-певица Оливия Родриго, дебютировавшая в этом году с альбомом «Sour», привезет свой репертуар с концертным туром в Европу в следующем году. Об этом исполнительница анонсировала в своих социальных сетях.

Музыка

Певица также пообещала выступить с концертами в Северной Америке, где начнет свое турне с шоу в Сан-Франциско 3 апреля. Турне продлится до начала июля и завершится двумя датами в Лондоне в концертном зале Eventim Apollo. В европейской части тура ее поддержит исполнительница Baby Queen.

https://www.instagram.com/p/CXJN9TcFdc3/

Ранее Оливия Родриго была номинирована в четырех главных категориях премии «Грэмми».