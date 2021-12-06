Москва, 6 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Экипажи воздушных судов получат право применять специальные средства для сдерживания авиадебоширов на борту. Соответствующий закон подписал 6 декабря президент России Владимир Путин.

Roger Schultz Салон самолёта Boeing

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, командир воздушного судна будет иметь право отдавать членам экипажа распоряжение «о пресечении ими противоправных действий лиц, которые своими действиями создают непосредственную угрозу безопасности полёта воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц».

При этом в случае отказа такого пассажира подчиняться распоряжениям командира самолёта, членами экипажа могут использоваться «специальные средства сдерживания, которые размещены на борту воздушного судна».

Как следует из документа, перечень таких специальных средств будет регулироваться правительством России.