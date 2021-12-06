Ярославль, 6 декабря 2021, 21:17 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил нормализовать работу транспорта и привлечь к ответственности виновных в нарушении работы автобусов утром 6 декабря. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Ярославцы вынуждены были долгое время ждать транспорт в двадцатиградусный мороз. В связи с этим Михаил Евраев дал ряд поручений.
Михаил Евраев поручил доложить ему о результатах к 10 декабря.
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