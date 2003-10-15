Вологда, 6 декабря, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил своему заместителю Ларисе Каманиной сформировать региональный план действий по предотвращению распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Новый штамм агрессивно действует в других странах. В России уже подтверждены первые случаи заражения «Омикроном». Единственный способ предотвратить распространение — вакцинация», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Вологодской области отстранили от работы чиновников, не прошедших вакцинацию.