Москва, , 20:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днём рождения. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Российский лидер акцентировал внимание на необходимости продолжения конструктивного диалога и тесной совместной работы двух стран, а также отметил происходящие под руководством Жапарова преобразования, направленные на стабилизацию обстановки в Киргизии.

«Ценим Ваш настрой на укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также на продвижение евразийских интеграционных процессов, взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также киргизского президента с днём рождения поздравил председатель российского правительства Михаил Мишустин, который отметил внимание Садыра Жапарова к укреплению российско-киргизских отношений.

«Успешно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество между нашими странами. Реализуются перспективные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях и других областях», — написал Мишустин в поздравительной телеграмме.