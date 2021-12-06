Ватикан, 6 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Нынешние власти ЕС — не первые, кому пришло в голову изгнать из языка само слово «Рождество», сказал папа римский Франциск в понедельник, 6 декабря.

Католическое рождество

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия распространила среди своих сотрудников список «не рекомендованных к употреблению» слов, в число которых вошли «мужчины», «женщины», «Рождество» и «(дева) Мария».

«Эти занимались многие диктатуры, от Наполеона до нацистов и коммунистов. Ныне же это просто мода. Евросоюз должен вспомнить об идеалах своих отцов-основателей, уважать традиции своих стран-членов, а не пытаться переодеть всех в единую униформу», — отметил Франциск.